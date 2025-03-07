Зі стрілками на очах та червоною помадою: Клаудія Шиффер на показі Dior 29 років тому

Модель знову залізла у свої архіви та показала цікаві фото з подіумів.

Днями Дім Dior представив колекцію осінь-зима 2025-2026 у рамках Тижня моди в Парижі. Колекція вийшла досить похмурою, оскільки в ній домінувала темна монохромна палітра, проте було кілька винятків, і деякі вбрання виконані в бежевих і молочних кольорах.

54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – вирішила згадати, як сама брала участь у показах Dior. У своєму Instagram вона показала кілька знімків, зроблених під час її дефіле на показах легендарного французького бренду.

instagram.com/claudiaschiffer

Одне з фото, судячи з підпису, було зроблено у 1996 році – тоді Шифферу було 26 років. Вона зображена в смугастому луку, з білим обручем на голові, чорними стрілками на очах і червоною помадою.

instagram.com/claudiaschiffer

instagram.com/claudiaschiffer

instagram.com/claudiaschiffer

Перший вихід Клаудії Шиффер на подіум відбувся наприкінці 1980-х. А одним із знакових її дефіле став вихід на показі Chanel 1988 року. Карл Лагерфельд помітив схожість моделі з Бріжит Бордо і зробив її своєю музою, що дало потужний поштовх її кар'єрі. Вона стала постійною моделлю цього легендарного французького бренду та брала участь у всіх його модних шоу та промокампаніях.

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян повторила зачіску Клаудії Шиффер — супермодель відреагувала.

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