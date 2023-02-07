Зі стрижкою піксі і в м'ятній сукні з пір'ям: ніжний образ зірки екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

Еванджелін Ліллі прийшла на прем'єру фільму в ефектному вбранні від Giambattista Valli.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel, яку відвідала Еванджелін Ліллі. Вона грає у стрічці одну з головний ролей - Гоуп ван Дайн/Осу.

Перед фотокамерами акторка постала у чарівному образі. На ній була елегантна м'ятна сукня із кутюрної колекції осінь 2022 бренду Giambattista Valli. Вбрання прикрашене пір'ям у зоні декольте і на рукавах, воно має оголену лінію плечей і такий самий пояс на талії.

Еванджелін Ліллі / Фото: Associated Press

Еванджелін Ліллі / Фото: Associated Press

Аутфіт Еванджелін доповнила трендовою нині стрижкою піксі і максимально природним макіяжем. У вухах у неї були діамантові сережки у вигляді крапель.

Еванджелін Ліллі / Фото: Associated Press

Еванджелін Ліллі / Фото: Associated Press

Про супергеройський бойовик:

Фільм офіційно розпочинає п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel. Партнери-супергерої Скотт Ленґ (Пол Радд) і Гоуп ван Дайн (Еванджелін Ліллі) повертаються на екрани, щоб продовжити свої пригоди як Людина-Мураха та Оса. Разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуґлас) і Дженет ван Дайн (Мішель Пфайффер), вони досліджують Квантовий вимір та знайомляться з новими дивними створіннями. Ця пригода дозволяє героям вийти за межі можливого.

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