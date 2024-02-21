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Зі стрижкою, як у Рейчел Грін з "Друзів": Різ Візерспун показала себе у 21 рік

Зі стрижкою, як у Рейчел Грін з "Друзів": Різ Візерспун показала себе у 21 рік

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Актриса приєдналася до популярного флешмобу.

Американська акторка, бізнесвумен, володарка премії "Оскар" – 47-річна Різ Візерспун – не змогла пройти повз популярний флешмоб у соцмережах, коли користувачі публікують свої фотографії у віці 21 року.

© Instagram Різ Візерспун
Фото: Instagram Різ Візерспун

Вона опублікувала в Instagram знімок, зроблений у 1997 році, їй тоді було якраз 21. На чорно-білому фото зірка знята зі стрижкою, як у Рейчел Грін із серіалу "Друзі", чию роль виконувала актриса Дженніфер Еністон. Curve Cut — різнорівнева стрижка з чергуванням пасмів різної довжини, що створює ефект багатошаровості — стала знаковою на ціле десятиліття, з 1994 по 2004 рік, поки продовжували знімати серіал.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Різ Візерспун позувала з дочкою Авой на червоній доріжці. Вони приїхали на 29 щорічну церемонію вручення премії Critics Choice Awards у Лос-Анджелесі.

Різ Візерспун з дочкою Авой / © Associated Press
Різ Візерспун з дочкою Авой / Фото: Associated Press

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