Зі сцени на теніс: Олівію Родріго сфотографували папараці у Великій Британії

Олівія Родріго / © Associated Press

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Щорічний знаменитий тенісний турнір Вімблдон стартував у Великій Британії 30 червня і триватиме до 13 липня. У ньому візьмуть участь 128 тенісистів, а на трибунах традиційно щодня з’являються багато знаменитостей і навіть королівські особи.

Серед тих, хто прийшов подивитися спортивне змагання, була й американська співачка Олівія Родріго. Дівчина з’явилася на трибунах у картатій сукні-сорочці з ґудзиками. Вбрання вона доповнила лаконічною зачіскою, сонцезахисними окулярами та макіяжем.

Олівія Родріго / © Associated Press

У Великій Британії вона проводить час, оскільки виступала на музичному фестивалі British Summer Time у Hyde Park, де встигла продемонструвати кілька ефектних луків на сцені.

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Її біле вбрання було від бренду Ludovic De Saint, а поєднала вона його зі знаменитими Dr. Martens.

Олівія Родріго / © Associated Press

Чорний комплект Олівії з торочкою був від 3.1 Phillip Lim.

Олівія Родріго / © Associated Press

Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images