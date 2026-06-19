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- Шоу-бізнес
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Зі стьобаним клатчем і в білому жакеті з контрастними ґудзиками: новий ефектний лук Бріжит Макрон
Перша леді Франції у чорно-білому ансамблі з’явилася на івенті у межах саміту «Великої сімки».
Бріжит Макрон зустріла свою південнокорейську колегу Кім Хе Гьон на заході, присвяченому захисту дітей в епоху штучного інтелекту, який відбувся на полях саміту G7.
На івенті перша леді Франції постала у білому двобортному жакеті з широким відкладним коміром, контрастними чорними ґудзиками і клапанами для кишень. Верх вона скомбінувала з вузькими чорними штанями і чорними шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках.
Аутфіт Бріжит доповнила чорним стьобаним клатчем Chanel і чорними сонцезахисними окулярами. З прикрас пані Макрон обрала каблучки з камінням, делікатний браслет і годинник з білим ремінцем. Волосся вона уклала у легкий об’ємний боб й зробила улюблений макіяж смокі айс.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у вишуканій чорній сукні з білим мереживним оздобленням викликала фурор на вечері у Версальському палаці.