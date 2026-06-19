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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Зі стьобаним клатчем і в білому жакеті з контрастними ґудзиками: новий ефектний лук Бріжит Макрон

Перша леді Франції у чорно-білому ансамблі з’явилася на івенті у межах саміту «Великої сімки».

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон зустріла свою південнокорейську колегу Кім Хе Гьон на заході, присвяченому захисту дітей в епоху штучного інтелекту, який відбувся на полях саміту G7.

Кім Хе Гьон і Бріжит Макрон / © Associated Press

Кім Хе Гьон і Бріжит Макрон / © Associated Press

На івенті перша леді Франції постала у білому двобортному жакеті з широким відкладним коміром, контрастними чорними ґудзиками і клапанами для кишень. Верх вона скомбінувала з вузькими чорними штанями і чорними шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила чорним стьобаним клатчем Chanel і чорними сонцезахисними окулярами. З прикрас пані Макрон обрала каблучки з камінням, делікатний браслет і годинник з білим ремінцем. Волосся вона уклала у легкий об’ємний боб й зробила улюблений макіяж смокі айс.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у вишуканій чорній сукні з білим мереживним оздобленням викликала фурор на вечері у Версальському палаці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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