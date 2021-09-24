Зі зміїним принтом і ефектним вирізом: розкішна Ірина Шейк позувала в купальнику

Зі зміїним принтом і ефектним вирізом: розкішна Ірина Шейк позувала в купальнику

Образ моделі запам'ятався.

Супермодель Ірина Шейк взяла участь у віртуальному показі нової колекції білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty Show Vol. 3. Закрита презентація шоу відбулася 22 вересня в Лос-Анджелесі в готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites.

Тоді перед камерами Шейк з'явилася в чорному шкіряному комбінезоні від бренду Chrome Hearts, який поєднала з бюст'є.

Ірина Шейк / Getty Images

Тепер же з'явилися кадри з самого показу і образ Ірини був надзвичайним. Зірка подіуму з'явилася в ефектному купальнику з вирізом на животі, який поєднувався з накидкою і гостроносими туфлями. Вбрання повторювало зміїний принт і мав розкішний вигляд.

Ірина Шейк / Getty Images

Волосся моделі було укладене в недбалу зачіску з "мокрим" ефектом, а у вухах у неї були масивні золоті сережки.

Ірина Шейк / Getty Images

Прем'єра показу для глядачів відбудеться 24 вересня на Amazon.

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