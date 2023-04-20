З відвертим декольте: 26-річна дочка Мадонни відвідала світський захід у ефектному луку

Лурдес вже давно співпрацює з брендом Mugler та регулярно відвідує їхні заходи і покази.

Шведська компанія H&M, що спеціалізується на дешевих речах та аксесуарах, спільно з французьким Модним домом Mugler створила лімітовану колекцію, яка надійде у продаж 11 травня. Вона включатиме чоловічі та жіночі речі, а ось обговорювалася ця колаборація ще за життя засновника бренду Тьєррі Мюглера.

"Кейсі Кадвалладер, який очолює бренд як креативний директор від 2018 року, розробив ефектну та натхненну колекцію, що оспівує свободу, самовираження та різноманітність, в якій поєднуються приголомшливі нові речі та фірмові образи Mugler, зокрема кілька архівних ремейків" - йдеться на сайті H&M.

З нагоди запуску колекції у продаж бренди організували захід у Нью-Йорку, на який покликали зіркових гостей та давніх друзів брендів. Серед тих, хто завітав на захід була 26-річна Лурдес Леон — дочка Мадонни.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Дівчина давно співпрацює з Mugler і регулярно бере участь у показах цього бренду як модель. Цього разу вона одягла дуже ефектне вбрання, в якому поєднала чорний кетсьют із значним декольте, і довгий в'язаний кардиган.

Доповнила образ Лурдес босоніжками, ідеально вирівняним волоссям та насиченим макіяжем.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

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