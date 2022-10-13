Зі значним декольте: Кеті Голмс одягла спокусливе вбрання на захід бренду Bulgari

Для нью-йоркської вечірки знаменитість обрала монохромний образ.
Акторка Кеті Голмс вийшла у світ, щоб похизуватися своїм новим образом — чорною сукнею на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, яке відкривало груди знаменитості, а його фасон був вільним і не сковував рухів.
Також сукня Кеті складалася з двох спідниць – верхня була виконана з більш щільної тканини, а нижня була шифоновою та асиметричною. Такий ефект надавав вбранню легкості і робив його цікавішим.
Доповнювали образ Голмс чорні чоботи, золотий кулон на ланцюжку та золотий годинник-пружина від бренду Bulgari. Але обрала ці прикраси акторка не просто так, адже захід, який вона відвідала був святкуванням 50-річчя ювелірного Дому Bulgari.
Взагалі Кеті шанувальниця лаконічного стилю, тому її практично ніколи не побачити у надмірно декорованих сукнях. У звичайному житті вона часто носить джинси, кардигани і прості білі футболки.
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