Зі значним декольте: Кеті Голмс одягла спокусливе вбрання на захід бренду Bulgari

Акторка Кеті Голмс вийшла у світ, щоб похизуватися своїм новим образом — чорною сукнею на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, яке відкривало груди знаменитості, а його фасон був вільним і не сковував рухів.

Також сукня Кеті складалася з двох спідниць – верхня була виконана з більш щільної тканини, а нижня була шифоновою та асиметричною. Такий ефект надавав вбранню легкості і робив його цікавішим.

Доповнювали образ Голмс чорні чоботи, золотий кулон на ланцюжку та золотий годинник-пружина від бренду Bulgari. Але обрала ці прикраси акторка не просто так, адже захід, який вона відвідала був святкуванням 50-річчя ювелірного Дому Bulgari.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

Взагалі Кеті шанувальниця лаконічного стилю, тому її практично ніколи не побачити у надмірно декорованих сукнях. У звичайному житті вона часто носить джинси, кардигани і прості білі футболки.

Читайте також:

Стиль Кеті Голмс (18 фото)

Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram