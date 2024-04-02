Зі знебарвленими бровами та у стильному вбранні: Сара Сампайо в новому фотосеті

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – стала головною зіркою весняного випуску журналу Harper's Bazaar Arabia.

На обкладинці глянцю модель з'явилася в незвичайному образі – стилісти знебарвили їй брови та зробили пишне укладання. Вона була в прозорому боді з рукавичками від Dolce&Gabbana та в прикрасах від Cartier.

Також вона приміряла ефектну сукню від Zuhair Murad, повністю розшиту камінням та кристалами.

В інтерв'ю журналу Сара розповіла про свої стосунки з 32-річним Реєм Ніколсоном – сином актора Джека Ніколсона, з яким вперше вийшла у світ на післяоскарівській вечірці Vanity Fair 2024. А також – про свій дебют у кіно, адже Сампайо зіграє Єву Тешмахер у новому фільмі про Супермена. Швидше за все, саме для нової ролі моделі довелося провести у кріслі перукаря 11 годин – вона несподівано змінила імідж та стала білявкою.

Сара Сампайо та Рей Ніколсон / Фото: Getty Images

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