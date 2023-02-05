Зі знімань до магазину: Сара Джессіка Паркер вперше за довгий час прийшла у свій бутик

Під час відвідування свого магазину Паркер завжди привітно зустрічає клієнтів, допомагає з вибором взуття, займається розміщенням аксесуарів та демонструє моделі клієнткам.

Окрім акторської кар'єри зірка "Сексу і міста" ще й успішна підприємниця. Акторка вже кілька років є власницею бренду жіночого взуття та аксесуарів SJP by Sarah Jessica Parker. Бутик Паркер розташований у престижному районі Нью-Йорка, який вона відкрила разом зі своїм діловим партнером Джорджем Д. Малкемусом – він раніше був президентом бренду Manolo Blahnik USA. Саме цей бренд персонаж Сари Джессіки — Керрі Бредшоу — хотіла найбільше, і саме туфлі цієї марки подарував їй Супермен на заручини.

Керрі Бредшоу та Супермен / Фото: Giphy.com

Деякий час у магазині робився ремонт, а тепер він знову відкритий і акторка днями до нього зазирнула, щоб зайнятися улюбленою справою – допомагати відвідувачам приміряти та підбирати взуття.

Папараці сфотографували зірку за роботою. На ній того дня були світлі джинси, під які вона одягла білі лосини, а також сіра кофта з V-подібним декольте.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Лук вона завершила яскравим макіяжем очей та туфлями моделі Celine у стилі легендарних "Мері Джейн" зі своєї колекції, які були усипані блискітками, а також доповнені великою пряжкою зі стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Вартість такої пари туфель 465 доларів (це близько 17 334 гривень).

Туфлі Сари Джессіки Паркер

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