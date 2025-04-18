З'явилася на зніманнях серіалу: Уму Турман заскочили папараці у Нью-Йорку

Ума Турман / © Getty Images

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Акторка Ума Турман потрапила під приціл папараці на знімальному майданчику серіалу «Декстер: Воскресіння». Її сфотографували 17 квітня у Нью-Йорку під час роботи, акторка стояла поряд із колегами.

На Турман того дня були темні кюлоти, які вона носила у поєднанні з чоботями, водолазкою та курткою. Волосся акторки було укладено в ідеальне каре.

Ума Турман / © Getty Images

Нагадаємо, що Ума Турман є частиною акторського складу цього серіалу. Прем’єра запланована на 2025 рік, а разом з нею у «Декстер: Воскресіння» також з’явиться Пітер Дінклейдж відомий за серіалом «Гра престолів», де виконав роль Тіріона Ланністера.

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Раніше акторку можна було побачити у Нью-Йорку на Бродвеї у театрі Winter Garden. Вона та інші зіркові гості з’явилися на червоній доріжці зокрема через те, що у мюзиклі грав легендарний актор Джордж Клуні. Ума позувала в шовковому вбранні, прикрашеному трояндами.

Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images