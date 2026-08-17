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З'явилися нові подробиці смерті Гайден Панеттьєрі: що почули на записі диспетчерської служби
На записі перемовин екстрених служб згадується можливе передозування, однак офіційну причину смерті ще не встановили.
Стали відомі нові подробиці смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, зірки серіалів «Герої» та «Нешвілл». Вона померла 16 серпня у віці 36 років — за п’ять днів до свого дня народження.
Панеттьєрі знайшли непритомною у квартирі житлового комплексу Judson Mill Lofts у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. За даними правоохоронців, вона тимчасово зупинилася у цьому помешканні, яке, як повідомляють американські ЗМІ, здавали в короткострокову оренду.
Як пише TMZ, знайомий акторки зателефонував до служби порятунку о 13:51. На оприлюдненому записі перемовин диспетчерів звучать слова «зупинка серця» та «передозування». Медики проводили серцево-легеневу реанімацію та застосували розширені заходи підтримки життя, але врятувати Панеттьєрі не вдалося. О 14:32 констатували її смерть.
Один із мешканців комплексу розповів журналістам, що в коридорах було багато рятувальників і панувала метушня. Біля квартири також бачили двох приголомшених чоловіків. Сусіди стверджують, що раніше не зустрічали акторку в будинку і не знали про її перебування там.
За інформацією джерела People, у помешканні нібито знайшли препарат «Наркан», який використовують для екстреного усунення наслідків передозування опіоїдами. Правоохоронні органи офіційно цю інформацію не підтвердили.
Водночас згадка про передозування у записі диспетчерської служби не є встановленою причиною смерті. Розтин не виявив травм, які могли б призвести до загибелі акторки, а ознак насильства чи підозрілих обставин слідчі не зафіксували. Остаточні висновки мають зробити після додаткових досліджень.
Раніше Панеттьєрі відверто розповідала про залежність від алкоголю та опіоїдів, післяпологову депресію і тривале лікування. У травні 2026 року вона випустила мемуари This Is Me: A Reckoning, у яких описала складні періоди свого життя та шлях до відновлення.
У Гайден є 11-річна донька Кая, батьком якої є колишній наречений акторки — український боксер Володимир Кличко.