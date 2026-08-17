З'явилися нові подробиці смерті Гайден Панеттьєрі: що почули на записі диспетчерської служби

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Стали відомі нові подробиці смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, зірки серіалів «Герої» та «Нешвілл». Вона померла 16 серпня у віці 36 років — за п’ять днів до свого дня народження.

Панеттьєрі знайшли непритомною у квартирі житлового комплексу Judson Mill Lofts у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. За даними правоохоронців, вона тимчасово зупинилася у цьому помешканні, яке, як повідомляють американські ЗМІ, здавали в короткострокову оренду.

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Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Як пише TMZ, знайомий акторки зателефонував до служби порятунку о 13:51. На оприлюдненому записі перемовин диспетчерів звучать слова «зупинка серця» та «передозування». Медики проводили серцево-легеневу реанімацію та застосували розширені заходи підтримки життя, але врятувати Панеттьєрі не вдалося. О 14:32 констатували її смерть.

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Один із мешканців комплексу розповів журналістам, що в коридорах було багато рятувальників і панувала метушня. Біля квартири також бачили двох приголомшених чоловіків. Сусіди стверджують, що раніше не зустрічали акторку в будинку і не знали про її перебування там.

За інформацією джерела People, у помешканні нібито знайшли препарат «Наркан», який використовують для екстреного усунення наслідків передозування опіоїдами. Правоохоронні органи офіційно цю інформацію не підтвердили.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Водночас згадка про передозування у записі диспетчерської служби не є встановленою причиною смерті. Розтин не виявив травм, які могли б призвести до загибелі акторки, а ознак насильства чи підозрілих обставин слідчі не зафіксували. Остаточні висновки мають зробити після додаткових досліджень.

Раніше Панеттьєрі відверто розповідала про залежність від алкоголю та опіоїдів, післяпологову депресію і тривале лікування. У травні 2026 року вона випустила мемуари This Is Me: A Reckoning, у яких описала складні періоди свого життя та шлях до відновлення.

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У Гайден є 11-річна донька Кая, батьком якої є колишній наречений акторки — український боксер Володимир Кличко.

Володимир Кличко і Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Володимир Кличко і Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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