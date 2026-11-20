Памела Андерсон / © Associated Press

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Американська акторка Памела Андерсон поділилася новим відео зі свого заміського життя. Зірка серіалу «Рятувальники Малібу» показала в Instagram, як збирає врожай на власному городі та пригощає вирощеними овочами своїх домашніх улюбленців.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

59-річна зірка продемонструвала, як наповнює годівницю для птахів, а потім вирушає на грядки. Там Памела витягла з землі кілька великих морквин, потім промила їх у річці й згодом пригостила своїх трьох собак.

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Город Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Морква з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Для роботи в саду акторка обрала зручний повсякденний одяг: об’ємний чорний светр, білі штани та гумові чоботи. На відео вона має невимушений вигляд і з задоволенням займається звичними домашніми справами.

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Памела мешкає на сімейній ділянці площею близько семи акрів на острові Ванкувер у Канаді. Останніми роками Андерсон дедалі частіше розповідає про свою любов до садівництва, вирощування власних продуктів та спокійного життя далеко від голлівудської метушні. Акторка не раз зізнавалася, що робота з землею приносить їй особливе задоволення.

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон порушила своє правило й несподівано повернулася до яскравого макіяжу.

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