- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Зібрала врожай моркви і пригостила собак: Памела Андерсон показала нове відео з городу
Зірка продовжує ділитися атмосферними кадрами зі своєї заміської ділянки.
Американська акторка Памела Андерсон поділилася новим відео зі свого заміського життя. Зірка серіалу «Рятувальники Малібу» показала в Instagram, як збирає врожай на власному городі та пригощає вирощеними овочами своїх домашніх улюбленців.
59-річна зірка продемонструвала, як наповнює годівницю для птахів, а потім вирушає на грядки. Там Памела витягла з землі кілька великих морквин, потім промила їх у річці й згодом пригостила своїх трьох собак.
Для роботи в саду акторка обрала зручний повсякденний одяг: об’ємний чорний светр, білі штани та гумові чоботи. На відео вона має невимушений вигляд і з задоволенням займається звичними домашніми справами.
Памела мешкає на сімейній ділянці площею близько семи акрів на острові Ванкувер у Канаді. Останніми роками Андерсон дедалі частіше розповідає про свою любов до садівництва, вирощування власних продуктів та спокійного життя далеко від голлівудської метушні. Акторка не раз зізнавалася, що робота з землею приносить їй особливе задоволення.
Нагадаємо, раніше Памела Андерсон порушила своє правило й несподівано повернулася до яскравого макіяжу.