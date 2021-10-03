Зібралася на прогулянку: Ельза Госк блиснула сосками і стрункими ногами

32-річна шведська топмодель і екс"ангел" Victoria's Secret похизувалася новим пікантним аутфітом.

Ельза Госк — справжня модниця. Вона любить стильно одягатися і вихвалятися луками, продуманими до деталей, перед фоловерами в Instagram.

Модель зібралася на прогулянку і вирішила показати образ, який обрала для цього.

Манекенниця одягла кремовий жакет оверсайз зі шнурівкою на спині і мініспідницю з рюшами і бантом, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Під жакетом на Ельзі був кроптоп, під який вона не надягла бюстгальтер. Крізь тонку тканину просвічувалися її соски. Але так, напевно, було задумано. Навколо талії була обмотана шнурівка.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Свій аутфіт Госк доповнила білими босоніжками на шпильці і з ремінцями на щиколотках. Хвилясте волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж і прикрасила шию намистом.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

"Вона вийшла!", — підписала знімки Ельза.

Раніше модель вийшла на прогулянку у світло-рожевій сорочці, зав'язаній на талії, пітонових широких штанях, бейсболці і білих кросівках. На плечі у неї висіла бежева сумочка.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

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Образи Ельзи Госк (22 фото)

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