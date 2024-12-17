Зібралася на тренування: струнка Ізабелі Фонтана позувала у мінішортах

41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – опублікувала у своєму Instagram серію знімків, на яких вона з'явилася у спортивному луку від Alo Yoga.

instagram.com/isabelifontana

Дівчина позувала в молочному бомбері та чорному спортивному комплекті, що складався з топу та мінішортів. Свій аутфіт для тренування вона доповнила чорними кросівками, блакитними шкарпетками та яскравими сонцезахисними окулярами.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

До речі, Фонтана — одна з найуспішніших бразильських моделей разом з Жизель Бундхен і Адріаною Лімою. Свою кар'єру вона розпочала, коли їй було лише 13 років. А вже у 16 років – у 1999 році – вона потрапила на сторінки каталогу Victoria's Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.

Зараз Ізабелі поєднує модельну кар'єру та материнство. Вона виховує двох синів – Зіона та Лукаса.

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана позувала повністю оголеною. Вона знялася в рекламі ювелірного бренду Sauer в одних чоботях.

Читайте також:

Victoria's Secret Fashion Show 2024 (15 фото)