Зібралася на вечірку: американська зірка соцмереж у білій сукні блиснула сексуальним декольте

Зіркові красуні, щоб привернути до себе увагу на заходах обирають луки з пікантними акцентами.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська зірка соцмереж Джорджія Гассараті. Дівчина у спокусливому образі йшла на вечірку з нагоди презентації 811 Originals Еббі Кейр у Голлівуді.

На Джорджії була біла сукня в рубчик по фігурі довжини міді із довгими рукавами, які знімаються. Головний акцент у її аутфіті був на пишному сексуальному декольте.

Джорджія Гассараті / Фото: Getty Images

Лук Гассарті доповнила темно-коричневими босоніжками з зав'язками на щиколотках і на шпильках, а також сумкою Louis Vuitton.

Джорджія розпустила волосся, зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку і прикрасила шию підвіскою з камінням у формі серця на ланцюжку.

Читайте також: