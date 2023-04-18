Зіграє сексуальну співачку: HBO показали тизер скандального серіалу з дочкою Джонні Деппа

Поки Джонні Депп намагається повернути собі популярність і роботу, його дочка Лілі-Роуз, новоспечена акторка, знімається у серіалі "Ідол", де зіграє також співак The Weeknd.

Серіал зняв HBO і це буде драматична історія від творця гучного серіалу про підлітків "Ейфорія" Сема Левінсона. Прем'єра відбудеться поза конкурсом на 76-му Каннському кінофестивалі у травні 2023 року. Реліз на стримінгу заплановано на 4 червня.

Сюжет розповість про молоду попвиконавницю Джослін, яка після нервового зриву, пов'язаного зі скасуванням її туру, знайомиться із загадковим власником нічного клубу Тедросом, який виявляється лідером секти, що нагадує NXIVM та саєнтологію.

Напередодні виходу серіалу HBO опублікували тизер. У відео видно, що Лілі-Роуз з'явиться там у досить сміливих та сексуальних образах, а саме шоу буде 18+.

Однак ще під час знімань серіал здобув досить скандальну репутацію. Згідно зі статтею, що вийшла на сайті журналу Rolling Stone, заснованої на інтерв'ю 13 членів каста та знімальної групи, продакшин цього проєкту був дуже хаотичним, мав неоднозначний зміст — навіть команда не розуміла, який вигляд матиме остаточна версія серіалу, також досить тривалий час не оголошувалась дата виходу в ефір (хоча серіал було замовлено ще 2021 року). Спочатку режисеркою "Ідола" було найнято Емі Сеймець, але раптово вона залишила проєкт після того, як зняла 80% матеріалу для цього шестисерійного серіалу. Після приходу на її посаду Сема Левінсона виникла нова затримка — він забракував практично все відзняте Емі і почав з нуля, переробляючи проєкт під себе. Учасники команди, які дали інтерв'ю, розповіли про багато сцен насильства, які додали в шоу. Деякі були настільки жорсткими, що їх вирізали.

Але це ще не все, адже також під час Каннського кінофестивалю презентують картину "Фаворитка" із Джонні Деппом у ролі Людовіка XV. Цей факт сприйняли неоднозначно, враховую звинувачення проти актора.

Читайте також: