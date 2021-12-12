Зіграє вагітну: Рейчел Вайс заскочили під час роботи над новим серіалом

Дружина Деніела Крейга зіграє у рімейку трилера 1988 року.

Зараз у Нью-Йорку вирує робота над новим серіалом "Зв'язані до смерті", який є новим переосмисленням трилера 1988 року, знятого канадським режисером Девідом Кроненбергом. Головна роль у серіалі дісталася акторці Рейчел Вайс і схоже, що вона зіграє вагітну.

Під час роботи над однією зі сцен у Нью-Йорку акторку сфотографували папараці. Мабуть, за сюжетом вона мала просто йти вулицею, і її героїня явно була на останніх місяцях вагітності. Рейчел була одягнена в сіре вовняне пальто і уггі, волосся акторки зібрано в пучок.

Рейчел Вайс / Getty Images

До речі, вона – дружина "Джеймса Бонда" Деніела Крейга. Вони у стосунках від 2010 року і виховують спільну доньку. Коли акторка була вагітна по-справжньому, її теж часто фотографували папараці.

Рейчел Вайс / Getty Images

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