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- Шоу-бізнес
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Зіграла найкрасивішу жінку на Землі: Люпіта Ніонго на прем’єрі фільму "Одіссея" в Нью-Йорку
Акторка підкреслила фігуру сукнею із золотого мережива.
Люпіта Ньонго приєдналася до Зендеї та Енн Гетевей під час нью-йоркської прем’єри фільму Крістофера Нолана «Одіссея».
На події вона з’явилася у золотій сукні від Nicholas Oakwell з квітковим мереживом. Бретелей у сукні не було, а її талія натомість була ефектно підкреслена корсетом.
Також на спідниці акторки був помітний високий розріз, що відкривав ноги та демонстрував золоті босоніжки.
Цікавим акцентом луку став чокер на шиї Люпіти з каменями та перлами.
В Instagram дизайнер розповів, що сукню було створено під враженням від владної харизми Джоан Коллінз у фільмі Esther and the King. Її образ став відправною точкою для поєднання сили та чуттєвості через вивірений крій і плавний силует.
У «Одіссеї» Люпіта Ніонго зіграла Єлену Троянську — жінку, через яку почалася Троянська війна.