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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Зіграла найкрасивішу жінку на Землі: Люпіта Ніонго на прем’єрі фільму "Одіссея" в Нью-Йорку

Акторка підкреслила фігуру сукнею із золотого мережива.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Люпіта Ніонго

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ньонго приєдналася до Зендеї та Енн Гетевей під час нью-йоркської прем’єри фільму Крістофера Нолана «Одіссея».

На події вона з’явилася у золотій сукні від Nicholas Oakwell з квітковим мереживом. Бретелей у сукні не було, а її талія натомість була ефектно підкреслена корсетом.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Також на спідниці акторки був помітний високий розріз, що відкривав ноги та демонстрував золоті босоніжки.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Цікавим акцентом луку став чокер на шиї Люпіти з каменями та перлами.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

В Instagram дизайнер розповів, що сукню було створено під враженням від владної харизми Джоан Коллінз у фільмі Esther and the King. Її образ став відправною точкою для поєднання сили та чуттєвості через вивірений крій і плавний силует.

У «Одіссеї» Люпіта Ніонго зіграла Єлену Троянську — жінку, через яку почалася Троянська війна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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