Зіграє найвідомішу першу леді у світі: Наомі Воттс на зніманнях серіалу

Наомі Воттс / © Getty Images

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56-річна акторка Наомі Воттс потрапила під приціл папараці під час роботи над серіалом «Американська історія кохання». У цьому проєкті вона зіграє найвідомішу жінку у світі — колишню першу леді США Жаклін Кеннеді — дружину вбитого президента Кеннеді.

Серіал розповідатиме про історію кохання сина Жаклін — Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого та його дружини Керолін Бессетт.

Наомі Воттс у ролі Жаклін Кеннді / © Getty Images

Завдяки костюмерам і гримерам Наомі перевтілилася до невпізнання у свого персонажа. Знімання відбувалися ввечері на Мангеттені в Нью-Йорку, і вона була одягнена в дуже елегантне вбрання, оскільки носила ніжно-рожеву шовкову блузку, темно-сині класичні штани, туфлі та доповнила вбрання вечірньою сумкою на золотому ланцюжку. Волосся акторки було укладено назад в об’ємну зачіску, точнісінько як у Жаклін.

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Також увагу привертав годинник на руці акторки, адже він був такий самий, як у Кеннеді, ну і, звісно ж, образ завершував браслет на руці, що був копією улюбленої прикраси Жаклін Кеннеді — яскравих браслетів від від Tiffany & Co. із золота та емалі.

Але окрім Наомі фотографи також заскочили на зніманнях акторку Грейс Гаммер, яка є дочкою голлівудської суперзірки Меріл Стріп. Вона зіграє в серіалі Керолайн Кеннеді — доньку Жаклін Кеннеді та сестру Джона Кеннеді-молодшого.

Грейс Гаммер і Пол Келлі в ролях Керолайн і Джона Кеннеді / © Getty Images

Нагадаємо, що Керолін Бессетт зіграє в серіалі Сара Піджон. Акторку вже неодноразово фотографували під час роботи.

Пол Келлі та Сара Піджон на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

Джон — був єдиним сином Джона Кеннеді та Жаклін Кеннеді, а також дуже популярним молодим чоловіком — за ним упродовж усього життя полювали папараці, а згодом і за його дружиною Керолін Бессетт. Жовта преса детально описувала, де вони їли й що купували, і навіть висвітлювала їхні публічні сварки. Папараці часто чатували ззовні квартири пари в Трайбеку, аби зробити знімки. Пара померла 16 липня 1999 року, розбившись на літаку.

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Реальні Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт / © Getty Images

Прем’єра серіалу має відбутися 14 лютого 2026 року, у День святого Валентина.