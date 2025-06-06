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"Жінка України": KAZKA, Джамала, Марічка Падалко та інші відвідали церемонію нагородження національної премії у Києві
У столиці нагородили жінок, які змінюють майбутнє країни і надихають своїм прикладом.
У Києві відбулася п’ята церемонія нагородження лауреаток Національної премії «Жінка України 2025», яка відзначає жінок, які змінюють країну і надихають своїм прикладом. Захід відбувся у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Подію відвідали знаменитості: Джамала, Олена Тополя, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Наталія Островська, Ілона Гвоздьова та інші.
Ведучими заходу були Микита Добринін та Анастасія Цимбалару.
Цього вечора своїми виступами тішили гостей премії гурт KAZKA, EL Кравчук, Муаяд, Євген Хмара і чоловічий квінтет IL Men.
Переможниць премії визначили у 15 основних номінаціях, а також у спеціальній категорії. Лауреатками стали жінки, які отримали найвищі оцінки за результатами відкритого громадського голосування та голосування Експертної ради.
«Ми живемо в епоху, коли жінки — це не просто тил. Вони — серце і розум цілої країни. Їхня сила — це не метафора, а реальність, яку ми бачимо щодня: у лікарнях і школах, у бізнесі й культурі, в лабораторіях і на передовій. Вони будують, рятують, навчають, керують, захищають. Ці жінки змінюють країну не гаслами, а діями. І саме їм ми присвячуємо премію», — сказала Інна Гелетюк, засновниця премії «Жінка України» і видавчиня «VIVA! Україна».
Лауреатки премії «Жінка України 2025»:
Наука: Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України.
Здоров’я та медицина: Леся Вовк, керівниця Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти.
Військова медицина: Аліна Михайлова, офіцерка ЗСУ, парамедикиня, депутатка Київради, очолює медичну службу «Ульф» у батальйоні «Вовки Да Вінчі».
Соціальний внесок: Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.
Освіта — вища: Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Освіта — післядипломна: Гелена Саврук, керівна партнерка «Могилянської стратегічної агенції», заступниця декана Києво-Могилянської бізнес-школи.
Освіта — шкільна: Оксана Якимів, заслужена працівниця освіти України, директорка Вигодської спеціальної школи, доцентка, експертка з інклюзивної освіти.
Культура: Мар’яна Савка, українська письменниця, поетка, музикантка, засновниця і головна редакторка «Видавництва Старого Лева».
Шоубізнес: Krutь (Марина Круть), українська співачка, поетеса, композиторка і бандуристка.
ЗМІ та інфлюенсерки: Ярослава Гресь, громадська діячка, співзасновниця комунікаційної агенції Gres Todorchuk та громадської організації Ukraine WOW.
Спорт: Катерина Садурська, багаторазова чемпіонка світу з фрідайвінгу, рекордсменка світу та Європи з синхронного плавання, учасниця Олімпійських ігор 2016 у Ріо.
Захист держави: Андріана Арехта, старша сержантка ЗСУ, операторка озброєння спецпідрозділу, лідерка Жіночого ветеранського руху VETERANKA.
Розвиток громадянського суспільства: Олександра Матвійчук, правозахисниця, керівниця Центру громадянських свобод — першої української організації, відзначеної Нобелівською премією миру.
Стартапи та інновації: Ніна Левчук, інноваторка, інвесторка, співзасновниця Impact Force, керівниця EMEA кластеру відділу продажів в Google, радниця з кібербезпеки та інновацій.
Спеціальна номінація «Виклик року»: Анна Мурликіна, багаторічна головна редакторка маріупольського сайту «0629.com.ua», членкиня комісії з журналістської етики, координаторка проєкту Relocated Media Cluster.
Бізнес — менеджмент: Олена Плахова, директорка з репутації та маркетингу групи компаній NOVA (Нова пошта).
Бізнес — підприємництво: Ольга Гавура, керуюча партнерка проєктно-будівельної компанії «Севен Сі Ай».