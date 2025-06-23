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- Шоу-бізнес
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"Жіноче щастя": Іво Бобул презентував дуетну пісню з молодою красунею у сукні з розрізом до стегна
Народний артист України потішив прихильників ніжною дуетною композицією.
Іво Бобул презентував свою нову дуетну пісню «Жіноче щастя» разом із молодою артисткою ZHANNET. Композиція наповнена любов’ю і ніжністю жіночої душі.
Творчий дует також представив кліп на пісню, знімання якого відбулися на даху, звідки відкривається захопливий краєвид на Київ.
ZHANNET продемонструвала у кліпі красивий образ в елегантній корсетній сукні кольору айворі з пікантним декольте, драпуванням на ліфі і високим розрізом до стегна. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Свій лук співачка доповнила кремовими туфлями-човниками на шпильках, кучерявим укладанням, ніжним макіяжем і червоним манікюром.
Дівчина показала ще один стильний аутфіт у кліпі. Вона постала у червоному жакеті, білій сорочці, сірих джинсах і червоних туфлях.
Іво Бобул з’явився у відеороботі у класичному чорному костюмі. Інший образ артистка складався з поло, джинсів і кросівок.