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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

"Жіноче щастя": Іво Бобул презентував дуетну пісню з молодою красунею у сукні з розрізом до стегна

Народний артист України потішив прихильників ніжною дуетною композицією.

 

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
ZHANNET та Іво Бобул

ZHANNET та Іво Бобул

Іво Бобул презентував свою нову дуетну пісню «Жіноче щастя» разом із молодою артисткою ZHANNET. Композиція наповнена любов’ю і ніжністю жіночої душі.

Творчий дует також представив кліп на пісню, знімання якого відбулися на даху, звідки відкривається захопливий краєвид на Київ.

ZHANNET продемонструвала у кліпі красивий образ в елегантній корсетній сукні кольору айворі з пікантним декольте, драпуванням на ліфі і високим розрізом до стегна. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

ZHANNET та Іво Бобул

ZHANNET та Іво Бобул

Свій лук співачка доповнила кремовими туфлями-човниками на шпильках, кучерявим укладанням, ніжним макіяжем і червоним манікюром.

Дівчина показала ще один стильний аутфіт у кліпі. Вона постала у червоному жакеті, білій сорочці, сірих джинсах і червоних туфлях.

ZHANNET та Іво Бобул

ZHANNET та Іво Бобул

Іво Бобул з’явився у відеороботі у класичному чорному костюмі. Інший образ артистка складався з поло, джинсів і кросівок.

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