Зіпсувала вбрання за 5 мільйонів: "гола" сукня Мерілін Монро розлізлася після того, як її одягла Кім Кардашян

Зіпсувала вбрання за 5 мільйонів: "гола" сукня Мерілін Монро розлізлася після того, як її одягла Кім Кардашян

Тепер Кім та музею, що надав цю культову річ для червоної доріжки, доведеться виправдовуватися перед шанувальниками Монро, бо сукня явно зіпсована.

Навесні цього року відбувався традиційний модний бал – Met Gala – благодійний захід відвідала безліч зіркових гостей, а цього року його тема була американська мода. На балі знаменитості завжди намагаються стрибнути вище за свою голову і одягти щось максимально незвичайне, щоб точно потрапити до заголовків ЗМІ, також важливо і те, що стати гостем балу досить складно, адже кандидатів особисто відбирає головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Але зірка реалітішоу Кім Кардашян останніми роками завсідниця цього заходу, однак, якщо минулого року всі обговорювали незвичайність її чорного луку від Balenciaga, то цьогоріч Кім опинилася в центрі скандалу.

У спробах виділитися Кім усіма правдами і неправдами вмовила Музей Ріплі "Хочете вірте, хочете ні", в якому зберігалася культова "гола" сукня Мерілін Монро надати їй оригінальне вбрання зірки Голлівуду, щоб вона його одягла на Met Gala. Чи заплатила Кардашян за це задоволення і скільки, не розголошується, але в результаті сукню вона таки отримала і вийшла у ній на червону доріжку заходу.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

У вбрання Монро вона насправді не влізла, тому змушена була прикривати свою п'яту точку білою шубкою і вдягнути утягувальну білизну.

Кім Кардашян / Фото: Скриншот із сюжету Inside Edition

Кім Кардашян / Фото: Скриншот із сюжету Inside Edition

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Через місяць після події сукню знову виставили в музеї, але відвідувачі виставки були шоковані тим, що сталося з 60-річним вбранням зірки Голлівуду та символом американської попкультури. У блогу The Marilyn Monroe Collection з'явилися свіжі знімки сукні, зроблені фотографом Чадом Моррісеттом, і на них чітко видно, що сукня вартістю майже 5 мільйонів доларів назавжди пошкоджена.

Пошкоджена сукня Мерілін Монро / Фото: The Marilyn Monroe Collection

На спині біля блискавки ніжна тканина розлізлася, а також були відсутні деякі стрази. Шви сукні стали дуже помітні.

Пошкоджена сукня Мерілін Монро / Фото: The Marilyn Monroe Collection

Пошкоджена сукня Мерілін Монро / Фото: The Marilyn Monroe Collection

Після того, як Кардашян вийшла на доріжку в сукні, музей, імовірно, у спробах виправдати свій дозвіл одягти їй цю безсумніву безцінну і дуже крихку річ, зробив кілька заяв, в яких говорилося, що Кім мала дуже жорсткі вимоги щодо поводження з музейним експонатом.

"В основному ми багато розмовляли з Кім та її командою і висунули безліч вимог щодо безпеки та поводження з сукнею. Сукня ніколи не залишалася з Кім. Вона завжди була з представником Ріплі. Ми завжди стежили за тим, щоб у будь-який час, коли ми відчували, що сукня може порватися чи нам було некомфортно у чомусь, у нас завжди була можливість сказати, що ми не збираємося продовжувати це", — сказала тоді Аманда Джойнер, заступниця директора музею.

Сукня Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Проте нічого з цього не спрацювало — після того, як Кім одягла 60-річну сукню (хоча могла вийти на доріжку і в точній копії), вона зіпсована назавжди.

Нагадаємо, що це вбрання було створено спеціально для Мерілін. Саме в цій сукні-футлярі ніжно-бежевого відтінку в останній рік свого життя вона вийшла на сцену "Медісон-сквер-гарден", щоб привітати 35-го президента США Джона Кеннеді з 45-м днем народження. Створив вечірню сукню-футляр модельєр Жан Луї. Для "голої" сукні він замовив із Франції найтоншу шовкову тканину тілесного кольору, а для шиття використовував практично невидимі нитки. Шили сукню в будинку Монро у Брендвуді. Викройка робилася просто за фігурою акторки, а сама Монро годинами позувала для дизайнера та швачок. Сукня була на повний зріст, мала розріз ззаду, відкриту спину, на ній не було рукавів, і вся вона була розшита стразами. Сукня сиділа на фігурі Мерилін як влита, підкреслюючи кожен її вигин.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

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