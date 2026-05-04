Зірка "Аватара" Зої Салдана сяяла на світському заході у вишуканій червоній сукні
Її образ був лаконічним, але дуже вишуканим і продуманим.
Акторка Зої Салдана, яка зіграла у франшизі «Аватар», відвідала звану вечерю, присвячену бренду Lancôme, що відбулася у Нью-Йорку. Зірка мала приголомшливий вигляд у сукні, яка була не лише яскравою, а й ідеально підкреслювала її фігуру.
Зої обрала вбрання-бюстьє від Magda Butrym з декольте-сердцем і підкресленими бедрами. Також сукня мала пряму спідницю, яка дуже ефектно видовжувала фігуру. Образ вона доповнила розкішним кольє і каблучками від Cartier, а також лаконічною зачіскою.
Також акторку сфотографували на вулиці. Сукню вона поєднала з чорним жакетом у стилі оверсайз і клатчем зі шкіри з тисненням. Це був простий, класичний, але ідеальний лук для подібного заходу.
Оскільки Зої зараз у Нью-Йорку, очікується, що також вона з’явиться на Met Gala, однак чи буде її образ цього року вартий уваги, наразі невідомо. Нагадаємо, що 2024 року поява зірки на події стала провалом через банальність її сукні.