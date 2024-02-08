Зірка байопіку "Боб Марлі: One Love" прийшла на прем'єру у сукні із замалим ліфом і високим розрізом

Зірка байопіку "Боб Марлі: One Love" – Енн-Шар Блейк – відвідала премєрний показ фільму у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона постала в ефектному образі. На ній була червона шкіряна довга сукня-бюстьє із високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги, намазані блискітками. Вбрання підкреслило її струнку фігуру.

Енн-Шар Блейк / Фото: Associated Press

Атласний ліф сукні був на неї трішки замалий – він занадто перетиснув її груди, і це мало не дуже гарний вигляд.

Енн-Шар Блейк / Фото: Associated Press

Аутфіт Блейк доповнила білими босоніжками на шпильках, цікавими довгими сережками і діамантовим кольє. Вона зробила укладання, зачесане назад, макіяж із тонкими чорними стрілками і довгий молочний манікюр.

Енн-Шар Блейк / Фото: Associated Press

Про фільм:

Це яскрава історія, у якій прославляється життя і музика короля реґі з Ямайки Боба Марлі, який надихав цілі покоління своїми посланнями любові та єдності. Завдяки Марлі про сонячну музику з острова-країни дізнався весь світ.

В українських кінотеатрах музична автобіографічна драма "Боб Марлі: One Love" від 15 лютого.

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