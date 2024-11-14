Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо показала, який вигляд мала на 6-й день після пологів

38-річна американська акторка угорсько-італійського походження, відома багатьом за фільмом "Рятувальники Малібу" та серіалу "Білий лотос" — Александра Даддаріо — вперше стала мамою і відразу ж показала перше фото дитини. Її батько – чоловік акторки, кінопродюсер Ендрю Форм. Стать малюка батьки поки що так і не розкрили.

У своєму Instagram зірка показала, який вигляд мала за шість днів після пологів. Вона позувала в мінішортах, притискаючи крихітну дитину до грудей.

"Я граю відьму на ТБ і народила в Геловін, але ніщо не могло підготувати мене до магії та страхів післяпологового періоду. Ось як це було через 6 днів після народження мого чарівного малюка. Жіночі тіла дивовижні, і я ніколи не почувала себе гордішою за своє. Посилаю багато кохання всім молодим мамам!" — написала Александра під фото.

Зазначимо, акторці вдавалося приховувати своє цікаве становище перші шість місяців — вона носила мішкуватий одяг, а фото в соцмережах обрізала. Першими про вагітність дізналися її колеги серіалу "Мейфейрські відьми" – вони просто звернули увагу на те, що Александру часто нудить вранці.

Раніше, нагадаємо, ще вагітна Александра Даддаріо з'явилася у фотосесії для журналу Vogue.

Читайте також: