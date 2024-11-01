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Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо вперше стала мамою та показала цікаве фото дитини

Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо вперше стала мамою та показала цікаве фото дитини

instagram.com/voguemagazine

Акторка поділилася радісною новиною.

38-річна американська акторка угорсько-італійського походження, відома багатьом за фільмом "Рятувальники Малібу" та серіалу "Білий лотос" — Александра Даддаріо — вперше стала мамою і показала перше фото дитини в Instagram.

Знімок малюка досить незвичайний, адже він зображений у неонатальному ліжечку в пологовому будинку, а зверху на ньому лежать різні цукерки. Мабуть, так Александра вирішила пожартувати в Геловін, адже головна фраза свята — "trick or treat", що дослівно перекладається як "насолода чи гидота", і цього дня прийнято пригощати дітей цукерками.

"Думаю, це доволі дивна миска для цукерок", — жартівливо написала під фото акторка.

Нагадаємо, це перша дитина Александри Даддаріо. Її батько – чоловік акторки, кінопродюсер Ендрю Форм.

instagram.com/instylemexico / ©
instagram.com/instylemexico

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