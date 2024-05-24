Зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан блиснула пишним бюстом на обкладинці глянцю

Актриса та її колежанки з'явилися у новому випуску ELLE.
37-річна ірландська акторка та зірка серіалу " Бріджертони " – Нікола Коглан – разом з іншими акторками нового – третього – сезону з'явилися на сторінках літнього випуску нідерландського ELLE.
На обкладинці видання Нікола позувала в оригінальній строкатій сукні, розшитій бісером, бусинами та бахромою, з глибоким декольте від нідерландського бренду Bhumi. Її образ доповнювали аксесуари з різнокольоровим камінням та природний макіяж.
А Ханна Додд та Клаудія Джессі позували для діджитал-обкладинок.
Нагадаємо, раніше Нікола Коглан з'явилася на прем'єрі "Бріджертонів". На захід вона прийшла у білому образі від Модного дому Versace, який включав міні-сукню сарафанного типу та блузу з довгими рукавами, принтом та бантом.
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