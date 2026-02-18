Зірка "Дюни" Флоренс П’ю вийшла на червону доріжку з каблучкою на безіменному пальці

Флоренс П'ю / © Getty Images

Акторка Флоренс П’ю, яка зіграла в «Дюні» та фільмах Marvel, з’явилася на прем’єрі вистави «Дракула» за участю Синтії Еріво в головній ролі в лондонському театрі Ноеля Коварда. Флоренс обрала для своєї появи на публіці чорну довгу сукню у принт від Patou з колекції осінь-зима 2026.

Її вбрання мало короткі рукави, високу горловину та невеликий шлеф. Також акторка зробила високу зачіску, макіяж у коричневій гамі і наділа прикраси. Однак найбільше уваги привернула каблучка на її безіменному пальці.

Флоренс П’ю / © Getty Images

Акторка ще влітку спровокувала чутки про можливе весілля зі своїм бойфрендом — зіркою серіалу «Гострі картузи» Фінном Коулом. Флоренс і Фінн дружать уже багато років, але вперше про їхні стосунки повідомили після лондонської прем’єри серіалу Netflix «Чудова пара» у вересні 2024 року. Пізніше інсайдери повідомляли про те, що пара думає одружитися.

Однак попри спекуляції, каблучка на пальці акторки не схожа на заручальну. Також Флоренс не підтвердила ці чутки офіційно, як і її бойфренд, а ще пара не позувала разом для фото.