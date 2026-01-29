- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк приміряла яскраву сукню з квіткою від українського бренду
34-річна акторка показалася у кокетливій мінісукні від J’amemme.
Зірка серіалу «Емілі в Парижі» Ешлі Парк продемонструвала у соцмережах яскравий кокетливий образ.
Вона приміряла неоново-зелену мінісукню Camellia від українського бренду J’amemme. Вбрання мало приталений силует, було без бретельок і його прикрашала об’ємна 3-D квітка, яка є фірмовим елементом бренду.
Аутфіт Ешлі доповнила рівним укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і довгими сережками із зеленим камінням.
Нагадаємо, модель Коко Роша в ефірі фешнпроєкту з’явилася у гламурному срібному топі з лелітками від J’amemme.