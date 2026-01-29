ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк приміряла яскраву сукню з квіткою від українського бренду

34-річна акторка показалася у кокетливій мінісукні від J’amemme.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ешлі Парк

Ешлі Парк

Зірка серіалу «Емілі в Парижі» Ешлі Парк продемонструвала у соцмережах яскравий кокетливий образ.

Ешлі Парк

Ешлі Парк

Вона приміряла неоново-зелену мінісукню Camellia від українського бренду J’amemme. Вбрання мало приталений силует, було без бретельок і його прикрашала об’ємна 3-D квітка, яка є фірмовим елементом бренду.

Ешлі Парк

Ешлі Парк

Аутфіт Ешлі доповнила рівним укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і довгими сережками із зеленим камінням.

Ешлі Парк

Ешлі Парк

Нагадаємо, модель Коко Роша в ефірі фешнпроєкту з’явилася у гламурному срібному топі з лелітками від J’amemme.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie