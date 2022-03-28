Зірка фільмів про "Гаррі Поттера" Том Фелтон підтримав Україну

Актор висловив солідарність українському народу.

Багато хто знає Тома Фелтона за роллю Драко Малфоя в серії фільмів про чарівника "Гаррі Поттера". Актор досить активний у соцмережах і часто викладає у Instagram короткі ролики, у яких співає.

В одному з недавніх таких відео він підтримав Україну, залишивши у підписі посилання на сторінку Razom for Ukraine – некомерційної організації, яка підтримує українців.

Також Том висловив свою підтримку ще у кількох постах.

"Посилаю солідарність та молитви всьому українському народу, всім у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всім, хто постраждав. Ми з тобою", — написав актор.

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