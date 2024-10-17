Зірка фільму "Брудні танці" вийшла у світ: який зараз вигляд має 64-річна Дженніфер Грей

Акторку незабаром можна буде побачити в новому фільмі. У прокат він виходить 1 листопада.

Дженніфер Грей – акторка, яка хоча й не досягла надто великих успіхів у кінематографі, але її роль у фільмі 1987 року "Брудні танці" стала культовою і породила цілий пласт попкультури. Періодично вона знімається у фільмах і серіалах та відвідує світські заходи. Одним з нещодавніх виходів Дженніфер у світ була презентація картини "Справжній біль", в якій вона зіграла разом з Кіраном Калкіном і Джессі Айзенбергом.

Захід відбувся в межах Лондонського кінофестивалю, і 64-річна Грей відвідала його у вбранні трендового відтінку марсала.

Вона поєднала трикотажну кофту з декольте і стильну спідницю, розшиту лелітками. Також на зірці були слінгбеки на підборах чорного кольору та кілька прикрас. Волосся акторка уклала в об'ємні локони.

Дженніфер Грей / Фото: Associated Press

Наразі акторка дуже відрізняється від тієї дівчинки з фільму "Брудні танці". Річ у тім, що на початку 1990-х років Грей зробила дві ринопластики і начебто перша виявилася невдалою, внаслідок чого її зовнішній вигляд змінився.

Дженніфер Грей / Фото: Associated Press

Вона сама якось сказала: "Я зайшла до операційної знаменитістю, а вийшла ніким. Було таке відчуття, ніби я пройшла через програму захисту свідків або стала невидимою".

Дженніфер Грей і Патрік Свейзі у фільмі 1987 року "Брудні танці" / Фото: Getty Images

Сюжет фільму "Справжній біль" оповідає про двоюрідних братів, які виконують передсмертне прохання бабусі. Вони відвідують її будинок у Польщі та в результаті занурюються в історію Голокосту і подій Другої світової війни.

Читайте також: