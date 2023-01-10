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Зірка фільму-фентезі "Русалонька" у рожевому бікіні похизувалася пишним декольте

Зірка фільму-фентезі "Русалонька" у рожевому бікіні похизувалася пишним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
604
Час на прочитання
1 хв
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Зірка фільму-фентезі "Русалонька" у рожевому бікіні похизувалася пишним декольте

Голлі Бейлі/Instagram

22-річна співачка і акторка Голлі Бейлі показала, який вигляд має у купальнику.

R&B-співачка Голлі Бейлі опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку. Позувала зірка на бамбуковій гойдалці.

На Голлі було блідо-рожеве бікіні з лямками-ланцюжками. Ліф чудово підкреслив її пишне декольте.

Голлі Бейлі/Instagram / ©
Голлі Бейлі/Instagram

Пляжний лук вона доповнила чорними ляпанцями. Волосся Бейлі заплела у довгі кіски. На обличчі був легкий макіяж із акцентом на пишних віях.

Голлі Бейлі/Instagram / ©
Голлі Бейлі/Instagram

"Десь гойдаюсь", – підписала вона знімки.

Нагадаємо, Бейлі виконала роль Аріель у музичному фентезійному "Русалочка" (The Little Mermaid). Це ремейк однойменного повнометражного фільму Walt Disney Animation Studios 1989 року, заснованого на казці Ганса Крістіана Андерсена. Прем'єра "Русалоньки" у США запланована на травень 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
604
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