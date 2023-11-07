Зірка фільму "Кінг Конг" Наомі Воттс у драматичній сукні з глибоким декольте прийшла на світський захід

Зірка фільму "Кінг Конг" Наомі Воттс відвідала премію CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Вона постала у драматичному аутфіті. На ній була чорна сукня від бренду Carolina Herrera з глибоким декольте і рукавами з рюшами з чорного тюлю. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Аутфіт Наомі доповнила чорними замшевими туфлями. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха прикрасила довгими сережками у вигляді листя,а руки – діамантовими каблучками.

Нагадаємо, премію також відвідала Кім Кардашян, яка сяяла у готичній чорній шкіряній сукні від бренду Chrome Hearts із аплікаціями у вигляді хрестів.

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