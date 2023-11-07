Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірка фільму "Кінг Конг" Наомі Воттс у драматичній сукні з глибоким декольте прийшла на світський захід

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
278
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зірка фільму "Кінг Конг" Наомі Воттс у драматичній сукні з глибоким декольте прийшла на світський захід

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

55-річна голлівудська акторка мала прекрасний вигляд.

Зірка фільму "Кінг Конг" Наомі Воттс відвідала премію CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Вона постала у драматичному аутфіті. На ній була чорна сукня від бренду Carolina Herrera з глибоким декольте і рукавами з рюшами з чорного тюлю. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Наомі Воттс / © Associated Press
Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Аутфіт Наомі доповнила чорними замшевими туфлями. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха прикрасила довгими сережками у вигляді листя,а руки – діамантовими каблучками.

Нагадаємо, премію також відвідала Кім Кардашян, яка сяяла у готичній чорній шкіряній сукні від бренду Chrome Hearts із аплікаціями у вигляді хрестів. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
278
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація