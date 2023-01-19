Зірка фільму "Людина-павук" в обтислій сукні блиснула сосками на тижні моди у Парижі

Лора Гаррієр прийшла на фешншоу без бюстгальтера.
Американська акторка, зірка фільму "Людина-павук: Повернення додому" - Лора Гаррієр – відвідала Тиждень моди у Парижі. Вона прийшла оцінити нову чоловічу колекцію Модного дому Saint Laurent.
Перед фотокамерами знаменитість з'явилася в обтислій довгій сукні блідо-лілового відтінку з горловиною. Крізь тонку тканину просвічувалися соски акторки, але це її анітрохи не бентежило.
Зверху Лора одягла шубу зі штучного хутра кольору курної троянди. Взута вона була у чорні атласні босоніжки.
Гаррієр зробила гладкий низький пучок і макіяж із коричневою помадою.
Нагадаємо, без бюстгальтера на показ Saint Laurent прийшла також американська реперка Coi Leray. Вона продемонструвала оголені груди у чорній прозорій сукні.
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