Зірка фільму "Людина-павук" в обтислій сукні блиснула сосками на тижні моди у Парижі

Лора Гаррієр прийшла на фешншоу без бюстгальтера.

Американська акторка, зірка фільму "Людина-павук: Повернення додому" - Лора Гаррієр – відвідала Тиждень моди у Парижі. Вона прийшла оцінити нову чоловічу колекцію Модного дому Saint Laurent.

Перед фотокамерами знаменитість з'явилася в обтислій довгій сукні блідо-лілового відтінку з горловиною. Крізь тонку тканину просвічувалися соски акторки, але це її анітрохи не бентежило.

Лора Гаррієр / Фото: Getty Images

Зверху Лора одягла шубу зі штучного хутра кольору курної троянди. Взута вона була у чорні атласні босоніжки.

Гаррієр зробила гладкий низький пучок і макіяж із коричневою помадою.

Нагадаємо, без бюстгальтера на показ Saint Laurent прийшла також американська реперка Coi Leray. Вона продемонструвала оголені груди у чорній прозорій сукні.

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