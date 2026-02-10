Зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті у пудровій сукні Louis Vuitton сяяла на кінофестивалі

Чейз Інфініті / © Getty Images

Чейз Інфініті відвідала церемонію вручення премії «Віртуози» Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі.

На червоній доріжці акторка з’явилася у ніжному образі. На ній була кастомна пудрова сукня від Louis Vuitton. До речі, Чейз минулого року стала амбасадоркою цього бренду. Вбрання було без бретельок, мало чітку лінію талії й асиметричну спідницю міді з обємним драпуванням з одного боку.

Чейз Інфініті / © Getty Images

Аутфіт зірка доповнила пудровими сатиновоми туфлями і красивим комплектом прикрас від Messika. В Інфініті була об’ємна зачіска, макіяж із чорним олівцем, яким вона підкреслила очі, та бежевими тінями і нюдовий манікюр.

Днями Чейз продемонструвала ще один ефектний вихід. На церемонію вручення премії Асоціації афроамериканських кінокритиків у Беверлі-Гіллз вона одягла бежеву прозору сукню з нюдовою підкладкою довжини максі, прикрашену кольоровим бісером, лелітками, перлинами і квітковою вишивкою.

Чейз Інфініті / © Associated Press

Вбрання мало довгі рукави-кльош і пікантне декольте. Взута вона була у бежеві босоніжки на платформах і підборах.

Чейз Інфініті / © Associated Press

У неї була цікава зачіска з кісками, макіяж із шоколадною помадою і золоті сережки у вухах.