- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті у пудровій сукні Louis Vuitton сяяла на кінофестивалі
25-річна акторка останнім часом обирає для своїх виходів вбрання ніжних відтінків.
Чейз Інфініті відвідала церемонію вручення премії «Віртуози» Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі.
На червоній доріжці акторка з’явилася у ніжному образі. На ній була кастомна пудрова сукня від Louis Vuitton. До речі, Чейз минулого року стала амбасадоркою цього бренду. Вбрання було без бретельок, мало чітку лінію талії й асиметричну спідницю міді з обємним драпуванням з одного боку.
Аутфіт зірка доповнила пудровими сатиновоми туфлями і красивим комплектом прикрас від Messika. В Інфініті була об’ємна зачіска, макіяж із чорним олівцем, яким вона підкреслила очі, та бежевими тінями і нюдовий манікюр.
Днями Чейз продемонструвала ще один ефектний вихід. На церемонію вручення премії Асоціації афроамериканських кінокритиків у Беверлі-Гіллз вона одягла бежеву прозору сукню з нюдовою підкладкою довжини максі, прикрашену кольоровим бісером, лелітками, перлинами і квітковою вишивкою.
Вбрання мало довгі рукави-кльош і пікантне декольте. Взута вона була у бежеві босоніжки на платформах і підборах.
У неї була цікава зачіска з кісками, макіяж із шоколадною помадою і золоті сережки у вухах.