Зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті в оригінальному вбранні дебютувала на премії «Золотий глобус»

Чейз Інфініті / © Associated Press

Чейз Інфініті дебютувала на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз. Дівчина була номінована на найкращу жіночу роль у мюзиклі або комедії за роль у фільмі «Одна битва за іншою», де вона грає підлітка Віллу.

На червоній доріжці акторка зявилася в ефектному образі. На ній було кастомне оригінальне вбрання від Модного дому Louis Vuitton. Воно складалося з мінісукні без бретельок і з об’ємною спідницею кольору металік, прикрашеній камінням, та чорної оксамитової спідниці зі шлейфом.

У Чейз було розпущене волосся, яке спадало на спину, ніжний макіяж, довгі срібні сережки у вухах, срібний браслет і каблучки на руках.