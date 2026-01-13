- Дата публікації
Зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті в оригінальному вбранні дебютувала на премії «Золотий глобус»
25-річна акторка в екстравагантному вбранні від Louis Vuitton вийшла на червону доріжку.
Чейз Інфініті дебютувала на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз. Дівчина була номінована на найкращу жіночу роль у мюзиклі або комедії за роль у фільмі «Одна битва за іншою», де вона грає підлітка Віллу.
На червоній доріжці акторка зявилася в ефектному образі. На ній було кастомне оригінальне вбрання від Модного дому Louis Vuitton. Воно складалося з мінісукні без бретельок і з об’ємною спідницею кольору металік, прикрашеній камінням, та чорної оксамитової спідниці зі шлейфом.
У Чейз було розпущене волосся, яке спадало на спину, ніжний макіяж, довгі срібні сережки у вухах, срібний браслет і каблучки на руках.