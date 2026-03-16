Зірка фільму "Одна битва за іншою" Теяна Тейлор у сукні з пір’ям і бісером від Chanel позувала на церемонії "Оскар"

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор цьогоріч була номінована на премію «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» за гру у фільмі «Одна битва за іншою», проте перемогу отримала Емі Медіган («Зброя»).

Теяна на заході була в чудовому настрої: вона залюбки позувала фотографам і робила селфі з шанувальниками.

На червоній доріжці зірка мала неймовірний вигляд. На ній була ефектна чорно-біла кастомна сукня від Chanel, оздоблена бісером і каскадною торочкою у вигляді пір’я на спідниці, яка переходила у шлейф. На животі сукня була прозорою і мала бретельку-галтер.

Аутфіт Тейлор доповнила короткою хвилястою зачіскою піксі, макіяжем з акцентом на очах і манікюром перлинного відтінку. Лук акторка завершила прикрасами від Tiffany & Co.: діамантовими сережками, діамантовим кольє у 18 каратів та каблучкою з великим діамантом.

