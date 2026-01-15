- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка фільму "Одна битва за іншою" Теяна Тейлор у сукні з пір’ям позувала на церемонії чаювання
Акторка обожнює експериментувати зі своїм стилем.
Теяна Тейлор продемонструвала черговий ефектний образ на церемонії чаювання BAFTA 2026, яка відбулася в готелі Four Seasons Hotel Los Angeles у Беверлі-Гіллз.
Зірка постала у цікавій чорно-білій сукні без бретельок від в’єтнамського бренду Do Long, яка більше нагадувала витончену артінсталяцію. Вбрання було оздоблене об’ємним пір’ям, яке створювало ефект руху та енергії.
Аутфіт Тейлор доповнила чорними лаконічними гостроносими туфлями-човниками. У неї була зачіска з локонами і довгою косою ззаду, а також макіяж із підкресленими чорним олівцем очима і коричнево-глянцевим блиском на губах.
Нагадаємо, Теяна Тейлор на прем’єру кримінального трилеру «Зрив» у Нью-Йорку одягла екстравагантну структуровану прозору сукню з підкресленими стегнами у формі серця.