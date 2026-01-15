ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
74
1 хв

Зірка фільму "Одна битва за іншою" Теяна Тейлор у сукні з пір’ям позувала на церемонії чаювання

Акторка обожнює експериментувати зі своїм стилем.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор продемонструвала черговий ефектний образ на церемонії чаювання BAFTA 2026, яка відбулася в готелі Four Seasons Hotel Los Angeles у Беверлі-Гіллз.

Зірка постала у цікавій чорно-білій сукні без бретельок від в’єтнамського бренду Do Long, яка більше нагадувала витончену артінсталяцію. Вбрання було оздоблене об’ємним пір’ям, яке створювало ефект руху та енергії.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Аутфіт Тейлор доповнила чорними лаконічними гостроносими туфлями-човниками. У неї була зачіска з локонами і довгою косою ззаду, а також макіяж із підкресленими чорним олівцем очима і коричнево-глянцевим блиском на губах.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор на прем’єру кримінального трилеру «Зрив» у Нью-Йорку одягла екстравагантну структуровану прозору сукню з підкресленими стегнами у формі серця.

74
