Зірка фільму "Одна битва за іншою" Теяна Тейлор вийшла в світ вся у шкірі й екстравагантних окулярах з віями
35-річна акторка привернула увагу своїм стильним луком.
Теяна Тейлор потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на «Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером». Зірка мала стильний вигляд у всьому чорному.
Акторка була одягнена у шкіряну куртку з широким коміром, водолазку з високою горловиною і шкіряні штани, які заправила у шкіряні високі чоботи гармошкою на золотих шпильках.
Особливу увагу Тейлор приділила аксесуарам — вона обрала масивні золоті прикраси від бренду Schiaparelli. Найцікавішою деталлю її луку були екстравагантні окуляри у золотій оправі із довгими золотими віями. В акторки була коротка зачіска і макіяж із шоколадною підводкою на губах.
Нагадаємо, Теяна Тейлор одягла на церемонію вручення премії BAFTA театральну сукню-тренч сливового відтінку від Burberry.