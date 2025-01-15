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Зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті вийшла у світ у жовтих туфлях і з пір'яною сумкою

Зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті вийшла у світ у жовтих туфлях і з пір'яною сумкою

Зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті вийшла у світ у жовтих туфлях і з пір'яною сумкою

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

46-річна акторка розбавила свій лук яскравими акцентами.

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила британська акторка, яка зіграла жінку-лицаря Брієнну Тар у серіалі "Гра престолів" Гвендолін Крісті. Жінка радісно зустріла фотографів, усміхнувшись їм.

На Гведолін було елегантне чорне пальто, яке вона скомбінувала зі шкіряними рукавичками, чорними капроновими колготами та екстравагантними гостроносими жовтими туфлями.

Гвендолін Крісті / © Getty Images
Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

Крісті одягла на обличчя цікаві сонцезахисні окуляри, зробила укладання з локонами і макіяж із рожевою помадою. У руці вона тримала блакитну сумочку, прикрашену пір'ям.

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