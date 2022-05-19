Зірка "Гри в кальмара" підтримав українців на фотоколі в Каннах

Знаменитості з усього світу та політики підтримують Україну, з'являючись на різних світських заходах із синьо-жовтими стрічками.
У Франції триває міжнародний Каннський кінофестиваль і сьогодні, 19 травня, на фотокол фільму "Полювання" вийшов південнокорейський актор Лі Чжон Чже.
Знаменитість привернув увагу тим, що з'явився перед фотографами у Палаці фестивалів у білому костюмі, а в його нагрудній кишені була шовкова синьо-жовта хустка. Таким чином актор вирішив висловити солідарність нашій країні.
Нагадаємо, що Лі Чжон Чже прославився завдяки головній ролі в серіалі "Гра в кальмара", який став справжньою сенсацією та тривалий час тримався у багатьох рейтингах на першому місці.
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