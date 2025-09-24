ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон у мініспідниці зіграла в піклбол

Акторка знялася у фотосесії в спортивному стилі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Емма Вотсон

Емма Вотсон

35-річна акторка Емма Вотсон, яка стала широко відома завдяки головній ролі в серії фільмів про Гаррі Поттера, стала головною зіркою нового номера The Hollywood Authentic. Фотосесія відбувалася в Каннах, на корті для піклболу — виду спорту, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу. Фотограф Грег Вільямс сфотографував зірку під час гри.

Емма була одягнена в зручний для цього спорту одяг — спортивний топ, мініспідницю і кросівки. На обкладинці журналу вона зображена усміхненою, кричущою щось у камеру.

Емма Вотсон

Емма Вотсон

В інтерв’ю журналу Емма розповіла про свою кар’єру та її досягнення, про те, як бути публічною людиною, а також про свою нову пристрасть — піклбол. «Цей звук, який видає м’яч, коли по ньому б’єш… це найкраща терапія, за яку я коли-небудь платила», — зізналася акторка.

Емма Вотсон

Емма Вотсон

Емма Вотсон

Емма Вотсон

«Я, мабуть, зараз найщасливіша і найздоровіша, ніж будь-коли. Гадаю, в акторській професії цікавим є те, що є тенденція нібито розділятися на кілька особистостей. Я кажу не лише про ролі, які граєш, а й про тягар публічного образу, який потребує постійного підживлення, прикрашання та гламуризації. Це дуже енерговитратно. І позбавлення безлічі особистостей звільнило мені багато місця, аби стати кращою сестрою, донькою, подругою, онукою, а згодом і артисткою. І тим, хто намагається критично мислити самостійно», — зізналася Емма

«Мене навчили грати батьки мого друга. Вони — колишні професійні тенісисти. Згодом це переросло у своєрідну одержимість — одержимість, яка мені подобається. Якщо я і можу зробити щось значуще у своєму житті, то, можливо, це буде служіння великій грі під назвою піклбол!» — жартівливо розповіла Вотсон про своє нове хобі.

Емма Вотсон

Емма Вотсон

Емма Вотсон

Емма Вотсон

Раніше, нагадаємо, Емма Вотсон зробила рідкісний вихід у світ.

Красиві образи Емми Вотсон (13 фото)

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Вотсон на прем'єрі / © Getty Images

Емма Вотсон на прем'єрі / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie