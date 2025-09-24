Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон у мініспідниці зіграла в піклбол

Емма Вотсон

Реклама

35-річна акторка Емма Вотсон, яка стала широко відома завдяки головній ролі в серії фільмів про Гаррі Поттера, стала головною зіркою нового номера The Hollywood Authentic. Фотосесія відбувалася в Каннах, на корті для піклболу — виду спорту, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу. Фотограф Грег Вільямс сфотографував зірку під час гри.

Емма була одягнена в зручний для цього спорту одяг — спортивний топ, мініспідницю і кросівки. На обкладинці журналу вона зображена усміхненою, кричущою щось у камеру.

Емма Вотсон

В інтерв’ю журналу Емма розповіла про свою кар’єру та її досягнення, про те, як бути публічною людиною, а також про свою нову пристрасть — піклбол. «Цей звук, який видає м’яч, коли по ньому б’єш… це найкраща терапія, за яку я коли-небудь платила», — зізналася акторка.

Реклама

Емма Вотсон

Емма Вотсон

«Я, мабуть, зараз найщасливіша і найздоровіша, ніж будь-коли. Гадаю, в акторській професії цікавим є те, що є тенденція нібито розділятися на кілька особистостей. Я кажу не лише про ролі, які граєш, а й про тягар публічного образу, який потребує постійного підживлення, прикрашання та гламуризації. Це дуже енерговитратно. І позбавлення безлічі особистостей звільнило мені багато місця, аби стати кращою сестрою, донькою, подругою, онукою, а згодом і артисткою. І тим, хто намагається критично мислити самостійно», — зізналася Емма

«Мене навчили грати батьки мого друга. Вони — колишні професійні тенісисти. Згодом це переросло у своєрідну одержимість — одержимість, яка мені подобається. Якщо я і можу зробити щось значуще у своєму житті, то, можливо, це буде служіння великій грі під назвою піклбол!» — жартівливо розповіла Вотсон про своє нове хобі.

Емма Вотсон

Емма Вотсон

Раніше, нагадаємо, Емма Вотсон зробила рідкісний вихід у світ.