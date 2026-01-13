ТСН у соціальних мережах

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер шкіряною мініспідницею підкреслила стрункі ноги

29-річна британська акторка займається промокампанією нового телесеріалу, у якому вона зіграла головну героїню Зару Данн.

Софі Тернер

Софі Тернер / © Getty Images

Софі Тернер відвідала спеціальний показ свого нового серіалу «Steal», який відбувся у межах кінофестивалю BAFTA Piccadilly у Лондоні.

Для своєї появи акторка обрала чорний шкіряний ансамбль. На ній був подовжений жакет із високою горловиною і золотими ґудзиками та мініспідниця, яка підкреслила її стрункі ноги.

Софі Тернер / © Getty Images

Софі Тернер / © Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними шкіряними туфлями. Тернер зробила макіяж із акцентом на очах, коричневий манікюр і зібрала волосся у хвіст з боковим проділом і випущеним пасмом. Лук Софі завершила діамантовим паве і різьбленими сережками-манжетами з білого золота на вухах.

Нагадаємо, Софі Тернер вийшла у світ у вбранні, розшитому сріблястими блискітками і чорному довгому пальті.

