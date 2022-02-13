Зірка "Ігри престолів" Софі Тернер вагітна вдруге

Акторка Софі Тернер та її чоловік Джо Джонас були зображені папараці під час сімейної прогулянки у Лос-Анджелесі.

Шанувальники були приємно вражені кадрами, бо виявилося, що 25-річна Софі знову в цікавому стані.

Фото зірки опублікувало видання Daily Mail, Софі та Джо проводили вихідний день на прогулянці з дочкою Віллоу. Вони сходили на обід до ресторану All Time у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі, де зустрілися з кількома друзями. Софі була одягнена в сукню-комбінацію SKIMS, яка підкреслювала її живіт та взута в кросівки Nike.

Софі Тернер та Джо Джонас / Getty Images

Нагадаємо, первісток пари – дочка Віллоу, народилася 22 липня 2020 року у Лос-Анджелеській окружній лікарні.

Читайте також: