Зірка "Кабаре" Ілля Чопоров: "У мене є дівчина, але я не проти, що мені пишуть геї"

Це велике інтерв'ю для ТСН.ua - його перше в житті. В ньому Ілля розказав, як проходив кастинг, хто з зірок привітав його особисто, і з якою акторкою у нього романтичні стосунки.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Ілля, яка була ваша перша реакція на те, що в Україні адаптують "Кабаре"?

Чесно кажучи, я був дуже здивований, бо в історії українського театру такого ще не було. Я з дитинства полюбляв і з задоволенням передивлявся різні мюзикли, те саме "Кабаре", "Кішки, "Чикаго", але, на жаль, наживо ніколи їх не бачив. Чи міг я уявити колись, що буду грати в адаптації світового шедевру? Точно ні. Навіть вже під час кастингів я не вірив, що їх пройду. Тому я безмежно вдячний, що Андрій Федорович Білоус (худрук Молодого театру. - Авт.) повірив в мене та рекомендував на цю роль. Бо на другому турі зі мною також пробувався Артем Мартинішин, дуже харизматичний і яскравий актор. Коли я про це дізнався, то про себе подумав: "Все, мені нічого не світить. Візьмуть точно його". Але це був би трохи експериментальний образ Конферансьє, який не схожий на інших в зарубіжних адаптаціях. Тому, мабуть, Олена Коляденко як режисерка вирішила обрати більш класичний формат, тобто мене (сміється). А Артем, до речі, грає в нашій виставі Ернста Людвіга.

Готуючись до цієї ролі я передивився всі можливі адаптації, які тільки знайшов в Мережі. У мене не було задачі когось скопіювати чи навпаки створити якийсь новий образ. Головна ідея була зробити героя зрозумілим і знайомим для сучасного глядача в сучасній Україні.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Вашого героя в зарубіжних адаптації часто грають представники ЛГБТ-спільноти…

Так склалося, що я гетеросексуальний чоловік граю персонажа, якому подобаються і дівчата, і хлопці. І я не бачу в цьому чогось крамольного. Я адекватно ставлюся до представників будь-якої орієнтації. Більше того, після прем'єри мені почали багато писати в direct, в тому числі і геї, і я теж до цього ставлюсь нормально. До речі, я майже завжди відповідаю на особисті повідомлення, бо знаю ці відчуття, коли тебе ігнорують.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Бачила в ваших репостах сторіс схвальні відгуки багатьох відомих людей, які побували на прем'єрі (Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Гарик Корогодський та ін.). Від кого отримали найнеочікуваніше повідомлення?

Не знаю, чи етично цим ділитися, все-таки людина писала мені приватно…Але мені було дуже приємно отримати компліменти від співачки Lida Lee. Ми з нею не були знайомі, але слова, які вона мені написала, були дуже щирими і мотивуючими.

Що у вас спільного з цим героєм?

Я не можу сказати, що у нас взагалі є щось є спільного (сміється). Я не люблю подібні тусовки, і навіть після якоїсь прем'єри, ви скоріш за все мене побачите в гримерці за грою в карти з колегами, аніж на банкеті. Звичайно, на день народження або на Новий рік, я можу дозволити собі єгегей, але зазвичай я більш спокійна людина і не ляскаю дівчат по сідницях, як це робить мій герой (сміється). Іноді я люблю пожартувати, але тільки в своєму вузькому колі друзів.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Чи давала режисерка Олена Коляденко простір для імпровізації?

Від самого початку роботи Олена вразила мене своєю чесністю і щирістю. Коли ми зустрілися на читці, вона одразу сказала, що вперше працює з таким драматичним матеріалом, і що їй, можливо, буде потрібна наша допомога. Ви уявляєте собі, що це каже акторам режисерка? Тільки дуже сильні особистості не соромляться своїх слабких місць. Але вже під час роботи я зрозумів, що Олена трохи перебільшила, тобто призменшила свої професійні якості (посміхається). У неї такий неймовірний художній смак і така педантичність до деталей, що це не може не заворожувати. На репетиціях так, ми могли трохи імпровізувати, аби Олена, як режисер, могла зафіксувати найкращий вихід акторської природи і потім її якось використати.

Спеціально для ролі ви робили зміни у зовнішності?

Вуса я почав носити десь півтора роки тому. Мені здається, зараз багато хлопців так роблять, ну і мені самому подобається такий стиль. Щодо зачіски, чесно кажучи, я би не проти вже підстригтися, але розумію, що додам більше роботи нашим гримерам. А взагалі ніяких контрактів щодо зміни зовнішності ми не підписували.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Не можу не запитати, як вам танцювати на одній сцені з артистами-професіоналами з Freedom-балету?

Це взагалі окрема тема. Вони дійсно дуже круті і найкращі в нашій країні. По правді, я так боявся приходити до них на першу репетицію, а виявилося, що вони дуже прості у житті і з ними дуже легко в спілкуванні. Насправді, коли поруч з тобою перебувають такі суперпрофі, ти починаєш ще більше працювати над собою, над своїм тілом. І вже після декількох репетицій з ними я майже звик до танців на підборах.

Після такого успішного старту показів "Кабаре" я впевнена, що деякі продюсери з шоу-бізнесу можуть запропонувати вам співпрацю. Вам цікаві такі пропозиції?

Я ще не думав про це. Тим паче, в мене є переконання, що одного мого бажання чи знайомства з продюсером мало для реалізації подібних ідей. Мені здається, це все казочки і вигадані історії. Звичайно, подарунки долі стаються, але особисто я в них не дуже вірю (посміхається).

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

А морально ви готові до популярності?

Я не можу сказати, що я готовий або не готовий. Розумієте, зараз у часи Тік Ток можна стати зіркою буквально за одне відео. І всі розуміють, що якість цієї популярності може бути ну дуже сумнівною (посміхається). Хоча часто мільйони переглядів набирають дійсно цікаві ролики. Наприклад, одне відео з вистави нашого Молодого театру набрало вже 1,5 мільйони і це круто, що театр теж може викликати інтерес в таких масштабах. Я спокійно ставлюсь, якщо мене почнуть пізнавати на вулиці. Зараз взагалі всі люди в зоні доступу. Ми можемо написати в особисті повідомлення майже будь-кому, в цьому одночасно і плюс, і мінус сучасного світу.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Ілля, розкажіть трохи про себе - звідки ви і як опинилися в Києві?

Я народився в Одесі і переїхав до Києва 2016 року, коли вступив до театрального університету на курс до Андрія Федоровича Білоуса, в якого зараз і працюю в Молодому театрі. В мене достатньо багато театральних робіт - і до речі, я працюю не тільки актором, але й театральним композитором.

Щодо мого рідного міста, чесно кажучи, я більше закоханий в Київ. Коли я жив в Одесі, я не відчував себе на своєму місці. Там якась інша атмосфера в порівнянні з Києвом. Там на тебе завжди приглядаються на відміну від столиці. В Києві всі зайняті роботою, кудись поспішають. І це таке приємне відчуття - коли ти нікому не потрібен і просто займаєшся улюбленою роботою.

Що у вас в особистому житті? Ви закохані?

Так, дуже (посміхається). Мою дівчину звати Дар’я Грачова. Вона теж акторка Молодого театру, ми познайомилися в інституті, де були одногрупниками. Я її дуже сильно кохаю і поважаю. Ми разом вже п’ять років, і це саме та людина, яка робить мене кожен день щасливим, і яка мене дуже змінила в ліпший бік.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

До речі, я була здивована, що ви жодного разу ще не знімалися в кіно чи серіалах. Це ваше табу?

Та ні, просто я не бігаю за цим. А якщо серйозно цим питанням не займатися, то запрошень в принципі не буде. Насправді я проходив якісь кастинги, робив самопроби, але поки мене не погоджували. Але ж це все рулетка, комусь щастить - комусь не дуже. Я вважаю, що всьому свій час. А взагалі ця історія з кастингами дуже впливає на акторів психологічно. Адже нам не повідомляють кастинг-менеджери, з якої саме причини нас не взяли. Тобто, можливо, ти просто не підійшов за типажем, або режисер шукає трохи іншого за зовнішністю героя. А ти сидиш чекаєш, починаєш самокопання - може, причина саме в тобі, типу це ти погано відіграв якусь сцену. Тому якщо вибирати між роботою сьогодні і витрачанням енергії на щось, що взагалі може не статися, я обираю перше (посміхається). Звичайно, я не проти знятися в якомусь серіалі чи повнометражному фільмі, але це не моя найзаповітніша мрія.

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Ілля Чопоров / фото: Софія Саніна, Аліса Чепурна

Автор: Анна Севастьянова

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