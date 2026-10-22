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- Шоу-бізнес
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Зірка культового мюзиклу "Привид опери" вийшла в світ у сукні українського бренду
Відома українська марка є улюбленою в акторки, адже вишукану сукню у білизняному стилі вона обирає не вперше.
Акторка Еммі Россам — зірка культового мюзиклу «Привид опери» — відвідала студую «Шоу Дженніфер Гадсон» (The Jennifer Hudson Show). Для інтерв’ю вона обрала елегантну, але лаконічну сукню блакитного кольору.
Вбрання зірки було від українського бренду Anna October, виконане в білизняному стилі. Воно мало тонкі бретельки та вишукано підкреслювало фігуру завдяки приталеному силуету. Еммі поєднала сукню українського бренду з білими мюлями від Andrea Wazen, які прикрашали ремінці з пряжками.
Модель сукні, яку обрала акторка, популярна серед голлівудських знаменитостей, адже раніше в такій самій була помічена Гейлі Бібер. Сама Еммі Россам також уже одягала це вбрання, але насиченого кобальтового відтінку.