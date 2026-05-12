Зірка культового серіалу "Цілком таємно" з’явилася на заході у межах Каннського кінофестивалю

Джилліан Андерсон / © Getty Images

Реклама

Акторка Джилліан Андерсон відвідала обід Vanity Fair, який проводився під час 79-го щорічного Каннського кінофестивалю у Франції. Акторка цього року прибула на кінофестиваль, адже у його межах відбудеться світова прем’єра стрічки «Підлітковий секс і смерть у таборі Міазма» у якій вона зіграла. Фільм презентують в секції «Особливий погляд».

На обід Джилліан прийшла у сукні без рукавів відтінку вершкового масла, що створена брендом Huishan Zhang для колекції Pre-Fall 2026. Це був виріб із твідової тканини з торочкою, ґудзиками і аплікаціями кристаллами. Образ акторка доповнила золотистими босоніжками на підборах.

Джилліан Андерсон у Каннах / © Getty Images

Ця поява акторки на заході відбулася після того, як вона спробувала себе у якості моделі на подіумі. Андерсон продемонструвала сукню з колекції Miu Miu осінь-зима 2026-2027 в Парижі. Їй випаал честь закривати показ.

Реклама

«Яка честь закривати шоу Miu Miu. Досі щипаю себе. Дякую, що запросили мене», — написала про події акторка в Instagram.

Джилліан Андерсон на показі / © Associated Press

Новини партнерів