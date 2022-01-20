Зірка показу: супермодель Летиція Каста вперше за два роки вийшла на подіум

43-річна зірка приголомшила красою під час показу.

19 січня в Парижі, в межах Тижня моди, відбувся показ бренду Ami, а головною зіркою шоу стала акторка та супермодель Летиція Каста – вона закривала показ. Перший за 10 років вихід на подіум для Летиції відбувся 2020 року, коли вона дефілювала в показі Jacquemus, але після цього зірка завагітніла і два роки на подіумі не з'являлася.

На подіум супермодель вийшла в чорному однотонному комбінезоні без бретелів, який доповнювали туфлі на платформі та шуба з еко-хутра, яку модель спустила з плечей. Яскравим акцентом образу стала червона помада на губах Летиції.

Летиція Каста / Getty Images

Можливо, Каста вирішила переглянути свої стосунки з модою і знову подалася до моделінгу і скоро ми побачимо її ще в якомусь шоу відомого дизайнера.

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