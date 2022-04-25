Зірка путінського гламуру: що ми знаємо про пропагандистку Тіну Канделакі

Одна з найяскравіших постатей російського пропагандистського фронту — телеведуча та бізнес-леді Тіна Канделакі.

46-річна Тіна Канделакі народилася у Тбілісі в сім'ї директора овочевої бази та лікарки-наркологині. Навчалася Тіна в кількох навчальних закладах дуже різних наук. Спочатку майбутня пропагандистка вивчала пластичну косметологію, потім за протекцією вступила на журналістський факультет, згодом закінчила факультет міжнародних відносин.

Тіна Канделакі

Кар'єру Канделакі зробила справді блискучу, оскільки, як і всіх успішних пропагандистів, природа наділила її щирою любов'ю до грошей, відсутністю совісті, вмінням брехати, не червоніючи, налагоджувати потрібні знайомства і з захватом підтримувати «політику партії та уряду». Перелік місць її роботи та кар'єрних досягнень може зайняти дуже багато часу, тому перерахуємо найголовніші:

телеведуча розважальних проєктів «Найрозумніший», «Хороші пісні», «Весільний переполох» та «СТС запалює суперзірку!»

радіоведуча

телеведуча політичних програм та токшоу «Нереальна політика», «Врємєчко», політичного токшоу на НТВ «Залізні леді» (спільно з Маргаритою Симоньян)

генеральна директорка та співвласниця медіакомпанії «Апостол»

генеральна продюсерка федерального спортивного телеканалу «Матч ТВ»

засновниця косметичного бренду ANSALIGY

заступниця генерального директора «Газпром-медіа» та керівна директорка «Газпром-медіа Розважальне телебачення»

виконувачка обов'язків директора телеканалу ТНТ

Варто зазначити, що абсолютно всі проєкти Канделакі спрямовані на створення пропагандистського продукту і фігурують у різноманітних скандалах.

Тіна Канделакі та Аліна Кабаєва / Instagram/Тіна Канделакі

Медіакомпанія «Апостол» була замішана у скандалі з компанією «Аерофлот». Компанію Канделакі звинуватили в укладенні рекламного контракту за дуже дивною процедурою. Сама ж рекламна кампанія проходила також доволі дивно. Наприклад, за інтерв'ю Канделакі з гендиректором Аерофлоту агентству сплатили 3 млн рублів (2013 року, коли відбувалися події, що описуються, це було майже 100 000 доларів). Також агенцію «Апостол» звинувачували у використанні ботоферми та накручуванні переглядів у ході рекламної кампанії.

Тіна Канделакі

Один із найгучніших скандалів, в який Канделакі потрапила як ведуча — участь у вечірці, влаштованій на крейсері «Аврора». Хоча, звісно, нам не зрозуміти ніжної любові росіян до цього корабля російського імператорського флоту, що став символом комуністичної революції і який давно слід було декомунізувати або просто здати на металобрухт. Формально крейсер — філія Центрального військово-морського музею, проте там провели вечірку із закусками, шампанським та іншими незмінними атрибутами російських веселощів.

На посаді генеральної продюсерки федерального спортивного телеканалу «Матч ТВ» Канделакі постійно влаштовувала сварки з відомим спортивним коментатором Василем Уткіним, який відмовився працювати під її керівництвом. Канделакі називала Уткіна «жиробасом», а він просив її «не називати свою фізкультуру спортом». Конфлікт розвивається у громадській площині вже не перший рік та виглядає доволі нікчемно, але із задоволенням підтримується генеральною продюсеркою. До слова, публічна гостра сварка двох відомих людей — одна з головних PR-стратегій очолюваного Канделакі каналу, ще одне шоу взаємних образ, яке триває не один сезон, як і конфлікт співачки Ольги Бузової та коментатора Дмитра Губернієва.

Крім того, канал звинувачували у плагіаті. Портал Sports.ru подав до суду на «Матч ТВ», позов був пов'язаний із незаконним використанням контенту сайту на одному з інтернет-порталів телеканалу. Суд вважав претензії правомірними.

Скандалом закінчилася і дружба Тіни Канделакі із Ксенією Собчак. Так, Тіна запропонувала Ксенії використовувати її зв'язки для налагодження їхньої PR-комунікації, адже у Ксенії було багато знайомих олігархів. Собчак відмовилася, обурилася і згодом довго лихословила про Канделакі в усіх можливих публічних виступах та соціальних мережах.

Ну і, звичайно, головний скандал у житті Тіни Канделакі стався 26 листопада 2006 року в Ніцці (Франція), коли олігарх Керімов разом із Канделакі потрапив у ДТП на своєму Ferrari Enzo — врізався у дерево. Автомобіль спалахнув. Багатій отримав сильні опіки, через що тепер змушений носити рукавички тілесного кольору. Канделакі теж отримала сильні опіки, які потім доволі невдало «замаскувала» татуюваннями. Найдивовижніше, що заміжня на той час Канделакі одразу після аварії намагалася сховатися від журналістів, заперечувала свою участь в інциденті і стверджувала, що хворіє на паротит.

Взагалі особисте життя Канделакі наповнене пригодами, романами та кримінальними авторитетами, з якими її пов'язували і робочі, і особисті, і, як вона стверджує, дружні стосунки. Можливо, всі види стосунків одночасно.

Тіна Канделакі

Політика завжди займала чільне місце у житті нашої героїні — 2009 року на запрошення президента РФ Дмитра Медведєва Канделакі була призначена членкинею Громадської палати Російської Федерації. Під час Олімпійських ігор у Токіо 2020 року вона запустила флешмоб на підтримку Олімпійського комітету Росії, яку за систематичне вживання допінгу позбавили права виступати під прапором країни.

Природно, підтримує Тіна й широкомасштабне вторгнення Росії до України, а також гаряче засуджує «геноцид росіян» та «8-річні вбивства на Донбасі».

На закінчення, наведемо кілька цитат з Instagram нашої героїні:

«І головне: коли ви бачите пости в соцмережах зі словами: «Жах, як же мені соромно за Росію, як шкода українців!», пошукайте у цих же праведників слова про смерть людей на Донбасі. Просто за останні 8 років. Ви будете здивовані».

«Ролики із закадровими риданнями і криками: ааа, вони вбивають мирних жителів — вірус, який створений для того, щоб збити вас з пантелику. Автори таких виробів чудово знаються на всіх больових точках».

«Толерантність не поширюється на російських дітей, яких цькують і б'ють у школах закордоном? На російських, яких звільняють у всьому світі і перестають обслуговувати в ресторанах?»

«Державність України дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати одіозні Верховної Ради, політики України, які за 8 років не змогли Україну ніяк наблизити до громадянського світу, покинуть територію країни. До України, гадаю, повернеться Янукович. Саме операція почалася, чесно кажучи, рівно 8 років після Майдану минуло 2014 року».

«Я хочу висловити солідарність із російськими спортсменами у цей непростий час. Міжнародний олімпійський комітет зрадив своє гасло «Спорт поза політикою». Спокійно спостерігати за цим, керуючи спортивним каналом 6 років, я не можу».

Російська телеведуча поширює свідомо неправдиву інформацію та основні наративи кремлівської пропаганди. За це прокуратора України розпочала процес оголошення Тіни Канделакі у міжнародний розшук. Після цього під час спроби перетину кордону інших держав вона буде затримана компетентними органами з метою екстрадиції до України.

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